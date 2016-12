NDR 14:00 bis 14:30 Reportage die nordreportage: Mit dem Bulldog zum Backsberg D 2015 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken An Pfingsten 2015 steht ein ganzes Dorf Kopf: Dann findet am Backsberg im niedersächsischen Oyten das weltweit einzige Lanz-Bulldog-Treffen in dieser Größenordnung statt. Knapp 500 Oldtimer werden erwartet. Initiatoren sind der 73-jährige Johann Esselmann und sein Lanz-Bulldog-Club. Die Ackerschlepper aus dem frühen vergangenen Jahrhundert mit dem ganz besonderen Motorensound waren schon immer Esselmanns Leidenschaft. Sein Geschick beim Schrauben hat sich längst herumgesprochen. Traktor-Fans aus ganz Deutschland fragen ihn um Rat. Im Frühjahr hat Esselmann besonders viel zu tun. Dann holen die Bulldog-Besitzer ihre Lieblinge aus dem Winterschlaf. Seine ganze Familie hat Johann Esselmann inzwischen mit seinem "Bulldog-Fieber" infiziert, von Ehefrau bis Enkelkinder. Und dazu fast alle Dorfbewohner von Oyten. Selbst der Bürgermeister fährt Bulldog. Hier ist also genau der richtige Platz für das Traktorentreffen, das gleichzeitig die 40-jährige Jubiläumsfeier vom Lanz-Bulldog-Club ist. Ein Filmteam begleitet für "die nordreportage" den 73-jährigen Johann Esselmann in seinem Bulldog-Alltag, bei den Vorbereitungen zu der Riesenveranstaltung und dem Traktortreffen, zu dem Gäste aus ganz Europa mit ihren Lanz-Bulldogs anreisen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Nordreportage Regie: Svenja Harks