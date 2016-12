NDR 11:00 bis 11:30 Regionales Hallo Niedersachsen Container und andere Gestrandete / Verkaufsstart Feuerwerk und Böllerverbot an Silvester / Göttingen: Behinderte beraten Behinderte - Vorzeige-Projekt vor dem Aus / Jahresrückblick (3) D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Täglich beobachtet das Regionalmagazin das aktuelle Geschehen in Niedersachsen und berichtet über politische und kulturelle Ereignisse. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Marlis Fertmann Originaltitel: Hallo Niedersachsen