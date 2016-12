NDR 08:10 bis 09:00 Telenovela Sturm der Liebe Folge: 2605 D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Da André seine Brauereianteile an eine chinesische Großbrauerei verkaufen will, kommt es zum Streit mit den Sonnbichlers. Als sich André durch Mellis Schuld verletzt und diesen Zustand auch noch ausnutzt, platzt Hildegard der Kragen und sie macht im Eifer des Gefechts Andeutungen bezüglich Mellis Krankheit - Als Adrian von Claras und Williams Beziehung erfährt, freut er sich aufrichtig für die beiden. Die glücklich verliebte Clara glaubt, endlich über Adrian hinweg zu sein. Tina ist über Oskars und Davids Forderung entsetzt: Sie kann sich nicht für einen von beiden entscheiden und gibt beiden einen Korb. Während David und Oskar fassungslos sind, dass sie Tina verloren haben, hat diese doppelten Liebeskummer. Werner verhindert, dass Charlotte einen Kredit von der Bank bekommt. Als er ihr scheinbar mitfühlend anbietet, Adrians Anteile alleine zu kaufen, behagt Charlotte die Vorstellung, dass Werner der Alleinherrscher im "Fürstenhof" wäre, nicht. Als Friedrich ihr ein Angebot macht, überlegt Charlotte, ob sie darauf eingeht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeannine Wacker (Clara Morgenstern) Max Alberti (Adrian Lechner) Sepp Schauer (Alfons Sonnbichler) Antje Hagen (Hildegard Sonnbichler) Mona Seefried (Charlotte Saalfeld) Melanie Wiegmann (Natascha Schweitzer) Erich Altenkopf (Michael Niederbühl) Originaltitel: Sturm der Liebe Regie: Carsten Meyer-Grohbrügge, Stefan Jonas Drehbuch: Günter Overmann, Tom Chroust

