NDR 05:45 bis 07:20 Komödie Die Olsenbande läuft Amok DK 1973 Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Wieder einmal wird Egon Olsen aus dem Gefängnis entlassen, wieder einmal hat der Bandenchef einen todsicheren Plan: Er will den Tresor eines Geschäftsmannes, der fünf Millionen Kronen Steuern hinterzogen hat, knacken. Doch etwas ist anders als sonst: Der Rest seiner Bande, Benny und Kjeld, erwartet ihn nicht sehnsüchtig, sondern führt inzwischen ein gutbürgerliches Leben. Eine wahrlich bittere Enttäuschung für Egon. Also muss er allein mit Dynamit-Harry den großen Coup starten. Das aber führt dazu, dass die Polizei Benny und Kjeld zu Unrecht verhaftet. Egon kann sie aus dem Polizeigewahrsam befreien und hat so seine Leute wieder beisammen. So kommen sie trotz einiger Zwischenfälle in den Besitz der Millionen, die jedoch dummerweise in der Müllverbrennungsanlage landen. Egon wandert auch nicht wie sonst in den Knast, sondern kann der Polizei als Experte aus der Klemme helfen. Dafür winkt eine Ferienreise nach Mallorca. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ove Sprogøe (Egon Olsen) Morten Grunwald (Benny Frandsen) Poul Bundgaard (Kjeld Jensen) Kirsten Walther (Yvonne Jensen) Jes Holtsø (Børge Jensen) Preben Kaas (Dynamit-Harry) Ejner Federspiel (Kaufmann Kvist) Originaltitel: Olsen-banden går amok Regie: Erik Balling Drehbuch: Erik Balling, Henning Bahs Kamera: Jörgen Skov Musik: Bent Fabricius-Bjerre Altersempfehlung: ab 6

