MTV 02:00 bis 02:55 Dokusoap Geordie Shore GB Merken Die Geordies machen nun in Newcastle weiter mit feiern, abschleppen und knutschen. Doch nach der Ankunft von Marnie, der Neuen, sind sie immer noch aufgewühlt. Ihr ist egal, was die anderen denken, und sie kann ihre Hände nicht von Scott lassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Geordie Shore Altersempfehlung: ab 16