MTV 12:30 bis 12:55 Comedyserie Faking It Folge: 10 Die Kurzschluss-Party USA 2014 Merken Karma und Amy wollen sich nicht eingestehen, dass Amys Geständnis ihre Freundschaft verändert hat, aber auf einem Mädchenwochenende müssen sie sich dem stellen. Liam freundet sich mit Theo an, und Shane wird eifersüchtig. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rita Volk (Amy Raudenfeld) Katie Stevens (Karma Ashcroft) Gregg Sulkin (Liam Booker) Bailey de Young (Lauren Cooper) Michael J. Willett (Shane Harvey) Breezy Eslin (Lisbeth) Natasha Hall (Sandy) Originaltitel: Faking It Regie: Claire Scanlon Drehbuch: Megan Hearne, Carter Covington, Dana Goodman, Julia Lea Wolov, Dan Steele Musik: Andrew Dost Altersempfehlung: ab 6