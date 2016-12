MDR 00:00 bis 01:30 Krimi Tatort Eine bessere Welt D 2011 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken "Ich möchte einen Mord melden". Es ist schon spät, als ein Mann namens Sven Döring (Justus von Dohnányi) in der Frankfurter Mordkommission Einlass begehrt, um diese Meldung zu machen. Hauptkommissarin Conny Mey (Nina Kunzendorf) führt ihn in das Büro ihres Kollegen Frank Steier (Joachim Król), den einzigen Raum, in dem noch Licht brennt. "Mein Sohn liegt seit einem Jahr im Koma, und ich weiß, dass seine Freundin Mariam versucht hat, ihn zu ermorden, und dass ihr Kollege Seidel diese Tat vertuscht hat", klagt Döring. Auf die beiden Kommissare wirkt er extrem gefährlich. Er scheint etwas zu planen, womöglich will er sich an der vermeintlichen Täterin (Vicky Krieps) rächen. Kommissarin Mey besteht darauf, zu der jungen Frau zu fahren und sie zu beschützen, doch "wir sind die Mord- und nicht die Mordverhinderungskommission", sagt Steier. Ein klassisches Polizeidilemma. Solange dem Mädchen nichts passiert ist, gibt es keine polizeiliche Handhabe gegen den potenziellen Täter. Mey und Steier wollen sich damit nicht abfinden, ermitteln trotzdem und stoßen auf einige Merkwürdigkeiten. Währenddessen treibt Sven Döring sein mörderisches Katz-und-Maus-Spiel mit dem jungen Mädchen und der Polizei. Die Schlinge um den Hals von Mariam zieht sich immer mehr zusammen, und ein tödlicher Wettlauf beginnt. Erster Fall der Frankfurter Hauptkommissare Conny Mey und Frank Steier. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joachim Król (Hauptkommissar Frank Steier) Nina Kunzendorf (Hauptkommissarin Conny Mey) Vicky Krieps (Mariam Sert) Justus von Dohnányi (Sven Döring) Arnd Klawitter (Daniel Behnken) Max Philip Koch (Max) Frederick Lau (Stefan Döring) Originaltitel: Tatort Regie: Lars Kraume Drehbuch: Lars Kraume Kamera: Armin Alker Musik: Julian Maas, Christoph M. Kaiser Altersempfehlung: ab 12