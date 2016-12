MDR 09:00 bis 10:28 Liebesfilm Die Zürcher Verlobung - Drehbuch zur Liebe D 2007 Nach der Romanvorlage "Die Zürcher Verlobung" von Barbara Noack Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Juliane, wenig erfolgreiche Autorin von Liebesromanen, begegnet in der Zahnarztpraxis ihres Onkels dem charmanten Schweizer Arzt Jean, der ihr augenblicklich als der perfekte Mann erscheint, und seinem ruppigem Freund "Büffel". Leider kann sie ihrem Traummann nicht näherkommen, und so verarbeitet sie ihre stürmischen Gefühle in einem Roman, der ein Hit wird. Der soll nun auch verfilmt werden - mit Büffel als Regisseur. Als dieser sie über die Weihnachtstage in die Schweiz einlädt, hofft Juliane, Jean zu treffen. Doch das Wiedersehen mit ihrem "Mr. Right" beschert ihr mehr als eine Überraschung. Juliane (Lisa Martinek) ist gelernte Zahnarzthelferin und schreibt mit mäßigem Erfolg Liebesromane. Im Gegensatz zu ihren gefühlvollen Geschichten gibt es in ihrem Privatleben noch kein Happy End: Jürgen (Pierre Besson), ihr Verlobter, kündigt die Beziehung per E-Mail. Um auf andere Gedanken zu kommen, hilft Juliane ihrem Onkel Hans (Jan Fedder) in der Zahnarztpraxis aus. Als ein mürrischer Notfallpatient mit dem treffenden Spitznamen "Büffel" (Christoph Waltz) auftaucht, verliebt Juliane sich unsterblich in dessen charmanten Schweizer Freund Jean (Tim Bergmann). Leider muss dieser gleich abreisen - und so verschwindet der Mann ihrer Träume ruckzuck wieder aus ihrem Leben. Ihre stürmischen Gefühle verarbeitet Juliane daraufhin in ihrem neuen Roman "Melodie des Herzens", der prompt ein Überraschungserfolg wird. Die bekannte Produzentin Antonia Brückner (Hannelore Hoger) erwirbt sogar die Filmrechte. Zu ihrer großen Überraschung trifft Juliane bei einer Drehbuchbesprechung den Regisseur des Films: Es ist ausgerechnet Büffel - dem Julianes Roman irgendwie bekannt vorkommt. Unverhohlen äußert er den Verdacht, sein Freund Jean sei die Inspiration für ihre lebensnahe Liebesgeschichte. In der Not erfindet Juliane einen fiktiven Züricher Verlobten namens Urs Uri. Als Büffel sie daraufhin zu einer Drehbuchbesprechung in die Schweiz einlädt, wo er die Weihnachtstage "bei einem Freund" in St. Moritz verbringt, sagt Juliane nur zu gerne zu. Vorgeblich kann sie so praktischerweise ihren Verlobten Urs besuchen - tatsächlich wittert sie die Chance, Jean wiederzusehen. Doch als sie ihn dann endlich trifft, stellt sich bald heraus, dass der Schweizer Arzt ganz anders ist, als sie ihn sich in ihren Träumen ausgemalt hat. Außerdem gerät ihre kleine Notlüge zum Problem. Denn neben ihrem Ex-Verlobten, der sie zurückgewinnen will, taucht unerwartet nun auch der erfundene Urs leibhaftig auf. "Die Zürcher Verlobung - Drehbuch zur Liebe" ist eine liebevolle Hommage an den gleichnamigen Filmklassiker von Helmut Käutner (Donnerstag, 29.12., um 8.50 Uhr im MDR Fernsehen). In der Hauptrolle muss Lisa Martinek sich zwischen drei Männern entscheiden, die gespielt werden von Pierre Besson, Tim Bergmann und Christoph Waltz. Die Besetzung wird hochkarätig ergänzt durch Sonja Kirchberger, Hannelore Hoger, Suzan Anbeh und Armin Rohde. In einer Gastrolle erscheint Liselotte Pulver - die in Helmut Käutners Klassiker seinerzeit die Rolle der Juliane spielte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lisa Martinek (Juliane) Christoph Waltz (Frank "Büffel" Arbogast) Tim Bergmann (Jean Berner) Pierre Besson (Jürgen) Jan Fedder (Dr. Hans Thomas) Hannelore Hoger (Antonia Brückner) Suzan Anbeh (Jacqueline) Originaltitel: Die Zürcher Verlobung - Drehbuch zur Liebe Regie: Stephan Meyer Drehbuch: Wolfgang Limmer Kamera: Hans Grimmelmann Musik: Günther Illi

