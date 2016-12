3sat 12:45 bis 14:05 Komödie Wir sind vom schottischen Infanterie-Regiment USA 1935 SW 20 40 60 80 100 Merken Laurel und Hardy reisen vergeblich für eine Erbschaft nach Schottland. Versehentlich landen die beiden in der Armee. Als Soldaten eines Infanterie-Regiments in Indien haben sie zahlreiche Abenteuer zu bestehen. Als ausgebrochene Sträflinge schlagen sich Stanley McLaurel (Stan Laurel) und Oliver Hardy (Oliver Hardy) nach Schottland durch, um die Testamentseröffnung von Stanleys Großvater nicht zu versäumen. Stanley bekommt jedoch bloß einen Dudelsack, Haupterbin wird die junge Lorna McLaurel (June Lang), die bis zur Volljährigkeit unter der Vormundschaft des in Indien stationierten Colonel McGregor (Vernon Steele) steht. Schweren Herzens reist sie zu ihm und verlässt ihre große Liebe Alan Douglas (William Janney). Stanley und Oliver logieren derweil mittellos in einem Hotel. Als sie beim Braten eines Fisches auf dem Bettgestell ein Feuer verursachen, werden sie ohne Koffer auf die Straße gesetzt. Durch Zufall geraten sie gemeinsam mit Alan in die schottische Infanterie und werden in Indien stationiert. In jenem Regiment, das unter dem Befehl von Colonel McGregor steht. Dort werden die beiden chaotischen Freunde zum Schrecken ihres linkischen Vorgesetzten Sergeant Major (James Finlayson). Sie entdecken auch eine Intrige: Die erbschleicherische Lady Violet Ormsby (Anne Grey) will ihren Bruder McGregor mit Lorna verkuppeln und ließ Alans Liebesbriefe verschwinden. Kaum hat sich das Missverständnis geklärt, geraten Stanley, Oliver, Alan und der Sergeant in Lebensgefahr. Die Ahnungslosen werden als Offiziere in den Palast des Emirs geschickt, um seine Rebellion unbemerkt niederschlagen zu können. Stanley und Oliver lassen sich jedoch von der Aussicht auf ihre Hinrichtung nicht aufhalten. Mit Bienenkörben treiben sie nicht nur die Aufständischen, sondern zugleich auch ihr eigenes Regiment in die Flucht. Turbulente Slapstick-Komödie, die ihren Witz aus der Konfrontation der tollpatschigen "Helden" mit den Absurditäten der Realität gewinnt. Das Duo Laurel & Hardy brilliert mit zeitlosen Sketchen über die Tücken des Gehorsams und der Liebe. Als "Dick und Doof" wurden sie zum legendären, weltweit beliebtesten Komikerduo. 106 Filme drehten sie in dreißig Jahren gemeinsam - während Stan Laurel den Doofen spielte, gab Oliver Hardy den Dicken, den die Katastrophen mehr erschütterten als den Simpel Stan. Oliver Hardy beschrieb das Rezept ihres Erfolges einmal so: "Wenn ich auf Reisen gehe, habe ich immer noch diese alte Angewohnheit, in der Hotel-Lobby zu sitzen und Leute zu studieren und ich kann ihnen versichern, dass viele Laurels und Hardys darunter sind: Der unbeschreiblich Doofe, dem nie etwas wirklich Schlimmes zustößt und der andere, der sich für so unheimlich patent hält, aber in Wirklichkeit noch doofer ist." Oliver Hardys Geburtstag jährt sich am 18. Januar zum 125. Mal. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stan Laurel (Stanley McLaurel) Oliver Hardy (Ollie Hardy) June Lang (Lorna McLaurel) William Janney (Alan Douglas) Anne Grey (Lady Violet Ormsby) Vernon Steele (Colonel Gregor McGregor) James Finlayson (Sergeant Major Finlayson) Originaltitel: Bonnie Scotland Regie: James W. Horne Drehbuch: Frank Butler, Jeff Moffitt Kamera: Art Lloyd, Walter Lundin Musik: Marvin Hatley, Leroy Shield Altersempfehlung: ab 6