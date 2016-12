3sat 07:15 bis 08:25 Show Hader spielt Hader D 2010 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Aus fünf Programmen hat Josef Hader das Beste herausgenommen und zu etwas Neuem geformt. Manches kommt einem deswegen auch bekannt vor an diesem Abend, von früher, von irgendwo. Und er gibt auch zu, dass er gestohlen hat. Doch kommt es darauf an? Denn aus der Fülle der seltsamen, erschreckend-komischen Figuren entsteht eine Geschichte, die eines für sich beanspruchen kann: ein unverwechselbares Hader-Programm zu sein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Josef Hader , Gerhard Pimperl Originaltitel: Hader spielt Hader Regie: Edgar Burghardt

