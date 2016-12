TNT-Serie 03:35 bis 04:20 Comedyserie Parenthood Erinnere mich daran, dass ich dich liebe USA 2012 16:9 Merken Julia und Joel machen sich auf dem Weg in die Klinik, um bei der Geburt ihres Sohnes dabei zu sein. Doch wird Zoe das Kind wirklich zur Adoption freigeben? Sarah überlegt indes, gemeinsam mit Mark nach New York zu ziehen. Als ein großes Unternehmen Adam und Crosby das Angebot unterbreitet, das Tonstudio zu kaufen, ist Adam begeistert. Crosby aber will das Luncheonette nicht aufgeben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Krause (Adam Braverman) Lauren Graham (Sarah Braverman) Dax Shepard (Crosby Braverman) Monica Potter (Kristina Braverman) Erika Christensen (Julia Braverman-Graham) Sam Jaeger (Joel Graham) Savannah Paige Rae (Sydney Graham) Originaltitel: Parenthood Regie: Jason Katims Drehbuch: Kerry Ehrin Musik: Jason Derlatka, Jon Ehrlich Altersempfehlung: ab 6

