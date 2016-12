TNT-Serie 00:35 bis 01:20 Serien Hell on Wheels Machtspiele USA 2015 16:9 Merken Nach dem Gewaltausbruch in Chinatown bemüht sich Cullen, einen Streik chinesischer Eisenbahnarbeiter zu beenden. Tatsächlich gelingt es ihm, einige Forderungen durchzusetzen und so die Lebensbedingungen der chinesischen Eisenbahnarbeiter teilweise zu verbessern. Durant zieht Mickey immer tiefer in das Geschäft der Union Pacific Railroad. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anson Mount (Cullen Bohannan) Colm Meaney (Thomas 'Doc' Durant) Christopher Heyerdahl (The Swede) Robin McLeavy (Eva) Jennifer Ferrin (Louise Ellison) Phil Burke (Mickey McGinnes) Dohn Norwood (Psalms) Originaltitel: Hell on Wheels Regie: Clark Johnson Drehbuch: Max Hurwitz, Joe Gayton, Tony Gayton