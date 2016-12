TNT-Serie 22:35 bis 23:30 Fantasyserie Game of Thrones Der Tanz der Drachen USA, GB 2015 16:9 Merken Ramsay Bolton und seinen Männern ist es gelungen, in der Nacht Stannis Baratheons Lager anzuzünden und somit die Waffen, Zelte und Vorräte der Armee zu vernichten. Ein Angriff auf Winterfell ist für Stannis damit schier unmöglich. Melisandre will nach wie vor Sharin dem Roten Gott opfern. Jon Schnee kehrt indes in die schwarze Festung zurück und hat die überlebenden Wildlinge bei sich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Dinklage (Tyrion Lennister) Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) Lena Headey (Königin Cersei Baratheon) Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lennister) Kit Harington (Jon Snow) Sophie Turner (Sansa Stark) Brenock O'Connor (Olly) Originaltitel: Game of Thrones Regie: David Nutter Drehbuch: David Benioff, D.B. Weiss Kamera: Robert McLachlan Musik: Ramin Djawadi Altersempfehlung: ab 16