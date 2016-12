TNT-Serie 16:45 bis 17:30 Krimiserie Murder in the First Zweierlei Maß USA 2015 16:9 Merken Im Staffelfinale machen Terry und Hildy Ernst und sind kurz davor einen Mordverdächtigen zu verhaften, während Fatty B Potrero in eine neue Richtung beeinflussen will. In Dustins Gerichtsverhandlung wird ein Urteil gefällt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Taye Diggs (Terry English) Kathleen Robertson (Hildy Mulligan) Laila Robins (Jamie Nelson) Emmanuelle Chriqui (Raffi Veracruz) Ian Anthony Dale (Jim Koto) Currie Graham (Mario Siletti) Raphael Sbarge (David Molk) Originaltitel: Murder in the First Regie: Jesse Bochco Drehbuch: Steven Bochco, Eric Lodal, Jonathan Abrahams Musik: H. Scott Salinas