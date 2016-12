TNT-Serie 15:15 bis 16:00 Mysteryserie Pretty Little Liars Nichts als Ärger USA 2011 16:9 Merken Aria, Emily, Hanna und Spencer versuchen, sich weiterhin aus dem Weg zu gehen und unternehmen die verschiedensten Dinge, um die Zeit zu überbrücken. Aria besucht einen Töpferkurs am Hollis College, wo sie auch Ezra auf dem Campus treffen kann und schlägt so zwei Fliegen mit einer Klappe. Emily versucht alles, um ihre Schwimmkarriere voranzutreiben und Spencer geht einem Verdacht nach. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lucy Hale (Aria Montgomery) Shay Mitchell (Emily Fields) Sasha Pieterse (Alison DiLaurentis) Ian Harding (Ezra Fitz) Laura Leighton (Ashley Marin) Troian Bellisario (Spencer Hastings) Ashley Benson (Hanna Marin) Originaltitel: Pretty Little Liars Regie: Elodie Keene Drehbuch: Oliver Goldstick Kamera: Dana Gonzales Musik: Michael Suby Altersempfehlung: ab 6