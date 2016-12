TNT-Serie 09:05 bis 09:50 Krimiserie Quincy Schatten der Vergangenheit USA 1978 Merken Während ihres Umzugs in eine neue Wohnung entdeckt Quincys Freundin Jenny zufällig zwei mumifizierte Körper. Der Gerichtsmediziner versucht daraufhin herauszufinden, was in der Wohnanlage geschehen ist und kommt einer Erpressung auf die Spur. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Dr. R. Quincy, M.E.) Garry Walberg (Lt. Frank Monahan) John S. Ragin (Dr. Robert Asten) Val Bisoglio (Danny Tovo) Robert Ito (Sam Fujiyama) Joseph Roman (Sgt. Brill) Marj Dusay (Ginny Drake) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Ron Satlof Drehbuch: Robert Crais, Bill Seal Kamera: Fred Jackman Jr. Musik: Marvin Laird

