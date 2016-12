TNT-Serie 07:30 bis 08:15 Krimiserie Monk Mr. Monk möchte eigentlich nicht ins Stadion USA 2009 16:9 Merken Monk hat Karten für ein Playoff-Spiel der San Francisco Condors bekommen - ein Geschenk des Sportreporters Bob Costas, weil er für ihn einen Fall gelöst hatte. Natalie überredet ihn, Captain Stottlemeyer mitzunehmen. Doch Monk, der sich überhaupt nicht für Football interessiert, kann sich nicht ansatzweise so über das Ereignis freuen wie sein Chef. Erst als sich für ihn der Verdacht erhärtet, dass am Rande des Spiels ein Mord geschehen ist, beginnt es für ihn spannend zu werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tony Shalhoub (Adrian Monk) Traylor Howard (Natalie Teeger) Jason Gray-Stanford (Lt. Randall Disher) Ted Levine (Captain Leland Stottlemeyer) Bob Costas (Bob Costas) Ethan Erickson (David Gitelson) Steve Monroe (Chet Walsh) Originaltitel: Monk Regie: Randy Zisk Drehbuch: Josh Siegal, Dylan Morgan Kamera: Joe Pennella Musik: Jeff Beal Altersempfehlung: ab 12

