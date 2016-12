TNT Comedy 22:10 bis 22:35 Comedyserie Two and a Half Men Die Schwulennummer USA 2011 16:9 Merken Der geschiedene Walden verbrennt alle Andenken an Bridget und beschließt, nach New York zu ziehen. Alan vermittelt ihn daraufhin an Charlies Psychiaterin Dr. Freeman. Walden nimmt sich vor, erwachsen zu werden, doch als er auf Bridget und den hübschen Alex trifft, rastet er wieder aus. Alan nimmt ihn zur Ablenkung mit eine Bar, in der sie das Lesbenpärchen Danny und Kiki treffen. Walden behauptet kurzerhand, er und Alan seien ein Schwulenpaar - das Verhängnis nimmt seinen Lauf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Cryer (Alan Harper) Ashton Kutcher (Walden Schmidt) Angus T. Jones (Jake Harper) Judy Greer (Bridget Schmidt) Conchata Ferrell (Berta) Jane Lynch (Dr. Linda Freeman) Joe Manganiello (Alex) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Lee Aronsohn, Chuck Lorre Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman Altersempfehlung: ab 12