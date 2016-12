TNT Comedy 18:45 bis 19:10 Comedyserie 2 Broke Girls Ballköniginnen (2) USA 2012 16:9 Merken Nach einigem Zögern haben Max und Caroline beschlossen, zum Modeball des Metropolitan Museums zu gehen. Dort wollen sie der Küchengöttin Martha Stewart ihre Idee für das Cupcake-Geschäft samt Kostprobe präsentieren. Soweit der Plan, doch die Durchführung wird gewohnt chaotisch. Weil die Kellnerinnen nichts Festliches zum Anziehen haben, springt Sophie ein. Und am großen Tag will Oleg die beiden mit dem Wagen zum Museum kutschieren. Doch das Auto streikt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kat Dennings (Max Black) Beth Behrs (Caroline Channing) Jonathan Kite (Oleg) Garrett Morris (Earl) Matthew Moy (Han Lee) Jennifer Coolidge (Sophie Kachinsky) Martha Stewart (Francine) Originaltitel: 2 Broke Girls Regie: Ted Wass Drehbuch: Michael Patrick King Kamera: Christian La Fountaine Altersempfehlung: ab 6