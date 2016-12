TNT Comedy 06:25 bis 07:05 Comedyserie Web Therapy Aus erster Ehe ? USA 2013 16:9 Merken Die große Unbekannte namens Chris war einmal ein "Er" - und zudem Fionas erster Ehemann! Für Fiona sind die Überraschungen damit jedoch noch lange nicht vorbei, denn Chris hat in den letzten Jahren fleißig Alimente an seine Ex gezahlt. Da Fiona aber schon länger mit Kip verheiratet ist und somit keinen Anspruch auf das Geld hatte, fordert Chris nun eine Viertel Million Dollar von ihr zurück. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lisa Kudrow (Fiona Wallice) Jennifer Elise Cox (Gina Spinks (Stimme)) Alan Cumming (Austen Clarke) Sara Gilbert (Sylvie Frank) Chelsea Handler (Chris Endicott) Matt Leblanc (Nick Jericho) Lily Tomlin (Putsy Hodge) Originaltitel: Web Therapy Regie: Don Roos Drehbuch: Lisa Kudrow, Don Roos, Dan Bucatinsky Kamera: Julio Macat

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 318 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 78 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 78 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 78 Min.