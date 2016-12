TNT Film 03:35 bis 05:05 Horrorfilm Final Destination 3 USA, CDN, D 2006 Nach Jeffrey Reddick 16:9 20 40 60 80 100 Merken Die Schülerin Wendy Christensen hat böse Vorahnungen, die Fahrt in einer Achterbahn könne tödlich enden. Deshalb überredet sie ihre Freunde in der Schlange, vom Einsteigen in den Wagen abzusehen. Tatsächlich stellt sich der vorhergesehene Unfall ein, bei dem alle Fahrgäste in den Tod gerissen werden. In der Folgezeit kommen die Freunde, die auf Wendys Warnungen gehört haben, ums Leben - einer nach dem anderen, denn der Tod hat scheinbar noch offene Rechnungen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mary Elizabeth Winstead (Wendy Christensen) Ryan Merriman (Kevin Fischer) Texas Battle (Lewis Romero) Kris Lemche (Ian McKinley) Alexz Johnson (Erin) Sam Easton (Frankie Cheeks) Crystal Lowe (Ashlyn Halperin) Originaltitel: Final Destination 3 Regie: James Wong Drehbuch: Glen Morgan, James Wong Kamera: Robert McLachlan Musik: Shirley Walker Altersempfehlung: ab 18

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 422 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:10 bis 05:00

Seit 232 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 152 Min. Was Mädchen wollen

Komödie

RTL 02:30 bis 04:15

Seit 92 Min.