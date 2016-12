TNT Film 22:20 bis 00:30 Actionfilm Die Mumie kehrt zurück USA 2001 16:9 20 40 60 80 100 Merken London 1935: Gut zehn Jahre sind vergangen, seit die beiden Abenteurer Rick O'Connell (Brendan Fraser) und Evelyn Carnahan (Rachel Weisz) die Mumie des ägyptischen Hohepriesters Imhotep (Arnold Vosloo) wieder zurück ins Jenseits beförderten. Die inzwischen verheirateten Eltern ihres neunjährigen Sohnes Alex ahnen nicht, dass sich im fernen Ägypten wieder ein Unheil von biblischen Ausmassen zusammenbraut: Ein wilder Krieger namens "Scorpion King" (Dwayne "The Rock" Johnson) kehrt aus dem Reich der Toten zurück. Nur ein einziges Wesen könnte ihn besiegen: der rachsüchtige Imhotep. So bereiten dessen fanatische Anhänger seine Auferstehung vor - mitten im Britischen Museum... Im zweiten Teil seines Abenteuerspektakels um "Die Mumie" übertrifft Regisseur und Drehbuchautor Stephen Sommers ("Van Helsing") spielend den Vorgänger und wartet mit noch verblüffenderen Spezialeffekten und noch rasanteren Actionsequenzen auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brendan Fraser (Rick O'Connell) Rachel Weisz (Evelyn / Nefertiri) John Hannah (Jonathan) Arnold Vosloo (Imhotep) Dwayne Johnson (Der Skorpionkönig) Oded Fehr (Ardeth Bay) Patricia Velasquez (Meela / Anck-Su-Namun) Originaltitel: The Mummy Returns Regie: Stephen Sommers Drehbuch: Stephen Sommers Kamera: Adrian Biddle Musik: Alan Silvestri Altersempfehlung: ab 12