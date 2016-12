Niederlande 1 21:30 bis 22:20 Sonstiges Van A naar B NL 2016 HDTV Merken In de vijfde etappe rijden Daan en Katja van de Poolse havenstad Gdansk naar het Duitse eiland Rügen, een afstand van zo'n 600 kilometer. Hier, bij een immens strandhotel dat gebouwd is door de nazi's, is de aanwijzing voor de finalebestemming. Katja ontmoet Kasia, een bekende Poolse actrice/fotografe die naar de havenstad Gdinyá moet, waar ze lesgeeft aan de theateropleiding. Kasia heeft in het verleden tientallen films gemaakt, onder andere met Roman Polanski en Adrien Brody. Katja en Kasia komen er tijdens hun rit achter dat ze nogal wat overeenkomsten hebben. In de taxi van Daan stappen twee ambitieuze jonge Polen in. Ze zijn werkzaam in de IT en consultancy maar hebben ook een eigen bedrijf: de een in cosmeticaproducten voor baarden, de andere verkoopt zonnebrillen met gekleurde glazen, omdat je daardoor de wereld vrolijker beziet. Daan probeert in de stad Szczezin een gratis taxiritje te ruilen voor een slaapplek. Hij ontmoet Adam die dit een interessant experiment vindt en Daan meeneemt naar een bijzondere, maar steenkoude, plek op het Poolse platteland. In Google-Kalender eintragen Moderation: Katja Schuurman, Daan Nieber Originaltitel: Van A naar B