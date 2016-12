Niederlande 1 20:30 bis 21:30 Sonstiges Flikken Maastricht Retraite NL 2015 HDTV Merken Wolfs die nog op non-actief staat, gaat in afwachting van zijn rehabilitatie in op het verzoek van een pater die de laatste twee sterfgevallen in zijn klooster niet vertrouwt. Hij treedt toe tot de orde. Samen met Eva komt hij erachter dat de twee inderdaad zijn vermoord. Marion en Romeo krijgen te maken met aangiftes van jonge vrouwen die zijn lastig gevallen en bestolen door een groep buitenlandse jonge mannen. Wolfs keert weer terug in zijn functie. Gaat hij zijn dochter achterna of blijft hij toch in het Maastrichtse? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Flikken Maastricht