Animal Planet 22:05 bis 22:30 Dokumentation Ein Mann unter Wölfen Allein mit dem Rudel GB 2008 Merken Shaun Ellis ist der "Wolf-Mann": Kaum ein anderer Mensch hat es bisher geschafft, wilden Wölfen so nahe zu kommen. Er isst, schläft, spielt und jagt sogar gemeinsam mit ihnen. Im Laufe der Zeit hat er sich so den Respekt der Raubtiere erarbeitet und konnte sich einen festen Platz innerhalb des Rudels sichern. Doch Naturbursche Shaun muss stets auf der Hut sein - eine falsche Bewegung, eine unbedachte Provokation könnte tödlich für ihn enden. Neben den Wölfen nimmt aber auch seine Lebensgefährtin Helen einen ganz besonderen Platz in seinem Herzen ein. Wird das Rudel das unbekannte "Weibchen" in seinem Kreis akzeptieren oder muss sich der Tierfreund am Ende zwischen beiden entscheiden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Living With The Wolfman