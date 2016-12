Animal Planet 18:45 bis 19:30 Dokusoap Redwood Kings - Träume aus Holz Die Coney-Island-Schießbude NZ 2015 Merken Ein Stammkunde der "Redwood Kings" eröffnet eine Filiale in Minnesota und wünscht sich eine Schießbude im Coney-Island-Stil. Der berühmte New Yorker Vergnügungspark hat eine lange Geschichte. Schon im späten 19. Jahrhundert strömten Menschen zum Strand am Südzipfel von Brooklyn, um dort Achterbahn zu fahren und Hot Dogs zu essen. Deshalb legen die Auftraggeber großen Wert auf einen historischen Look. Gesagt, getan: Zeichengenie Ed entwirft ein passendes Design für die Konstruktion, und anschließend wird gesägt und geschmirgelt, was das Zeug hält. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Redwood Kings