Dokumentation Kunstraum Horst Thürheimer: "Kreuzweg" D 16:9 Die Kirche St. Florian in Riem, ein Neubau aus der Jahrtausendwende, wurde von Horst Thürheimer um den Kreuzweg bereichert. Die 14-teilige Glasfassade der Kirche wurde zu einem riesigen Panoramabild, in dem das Leid durch Licht und Schatten, Farbenspiele und auch durch reale Verletzungen des Glases ausgedrückt wird. Am 21. März 2010 wurde der Kreuzweg von Horst Thürheimer in der St. Florianskirche in München-Riem feierlich eingeweiht. Der Kreuzweg besteht klassischerweise aus 14 einzelnen Stationen, die den Leidensweg Jesu Christi beschreiben. Für Horst Thürheimer aber ist der Kreuzweg ein einziges breit angelegtes Bild, in dem er mit seinen Mitteln das Leiden ausdrückt. Zentrales Motiv für Thürheimers Kreuzweg ist die Verletzung. Bereits in seinen Arbeiten auf Papier hat er die Verletzung durch Anbrennen und teilweises Verbrennen des Papiers ausgedrückt (siehe dazu Kunstraum - Horst Thürheimer: Paesaggi). Analog dazu wird das Glas behandelt: durch Sandstrahlen wird dem Glas ein Wundmal eingeprägt, das dann wiederum mit kräftigen, leuchtenden Farben, z. B. mit Rot, bemalt wird. So ergibt sich eine starke, auch haptisch erfahrbare Wunde. Zitat Horst Thürheimer "Wenn endlich alles ins Licht kommt, wirkt der Kreuzgang wie ein Paukenschlag auf alle Gemeindemitglieder, aber auch auf mich. Das Licht wechselt ständig, man kann sich stundenlang hinsetzen, und es wird immer ein anderes Bild sein". Lebenslauf des Künstlers Horst Thürheimer wurde 1952 in Ulm geboren. Von 1974 bis 1980 besuchte er die Akademie der Bildenden Künste bei Prof. Heinz Butz und Prof. Rudolf Tröger. Horst Thürheimer lebt und arbeitet in München und ist durch zahlreiche nationale und internationale Ausstellungen und Ankäufe bekannt.