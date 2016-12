ARD alpha 22:30 bis 22:55 Dokumentation Die großen Geheimnisse der Geschichte Rasputin GB 2009 16:9 Merken Am 16. Dezember 1916 wurde in St. Petersburg Grigori Jefimowitsch Rasputin durch einen Schuss in den Hinterkopf getötet. Rasputin war ein Mönch, ein Wanderprediger, dem übersinnliche Fähigkeiten zugesprochen wurden, und der zudem ein enger Vertrauter von Zar Nikolaus dem II. gewesen sein soll. Den Männern, die Rasputin ermordeten, soll der Einfluss des Mönchs aus Westsibirien auf die gesamte Herrscherfamilie zu weit gegangen sein. Lange blieb die ursprüngliche Version der Todesumstände unverändert. Doch dann tauchten Dokumente auf, die Belege dafür sein könnten, dass alles vielleicht ganz anders war... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mystery Files Regie: Marc Tiley Kamera: Haydn Denman