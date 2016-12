ARD alpha 14:15 bis 14:40 Mysteryserie Fluch des Falken Folge: 90 Noah in Gefahr D 2015 16:9 Live TV Merken Noah baut mit Vincents Hilfe ein Instrument für das magische Ritual. Sie ahnen nicht, dass Silvana sie dabei beobachtet. Anna befürchtet, dass Balos rapide altern wird, sobald sie den Falken zurück holen. Als Yasemin Noah vor Vincent warnen will, kommt es zu einem heftigen Streit. Silvana gelingt es, Noah in eine Falle zu locken. Der hinterlässt einen Hinweis in Darias Hütte. Die anderen brechen tatsächlich zur Hütte auf, um Noah dort zu suchen. Doch damit begehen sie einen großer Fehler. Auf dem Heimweg von einer Klassenfahrt stranden sechs Teenager in einem Wald. Jeder Versuch, den Wald zu verlassen und nach Hause zurückzukehren, endet immer gleich: an ihrem Bus. Nach und nach wird den Schülern bewusst, dass sie auf unerklärliche Weise gefangen sind in einer Parallelwelt, losgelöst von Raum und Zeit. Abgeschieden von der Außenwelt machen sie sich auf die Suche nach dem Rätsel des mysteriösen Waldes. Fern von Schulalltag und Eltern erfahren sie dabei Freundschaft, Konkurrenz, Liebe und Zusammenhalt, denn nur gemeinsam können sie den "Fluch des Falken" lösen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Annika Preil (Anna) Amelie Arndt (Jennifer) Devrim Lingnau (Yasemin) Laila Schuster (Pia) Niklas Nißl (Raphael) Patrick Katzer (Tobias) Simon Eckert (Noah) Originaltitel: Fluch des Falken Regie: Daniela Grieser