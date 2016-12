ARD alpha 09:30 bis 10:00 Magazin alpha-Campus MAGAZIN-Extra Tür an Tür - Flüchtlinge und Studenten unter einem Dach D 2015 16:9 Live TV Merken In München-Obersendling, Kistlerhofstrasse 144, steht ein neues und bislang einzigartiges Wohnheim. Seit September wohnen hier Studentinnen und Studenten mit unbegleiteten, zum Teil minderjährigen Flüchtlingen zusammen. Die Studenten sollen für die Flüchtlinge so etwas wie Pfadfinder im deutschen Alltag sein. Dabei übernehmen sie für die 16- bis 20-jährigen Jugendlichen die Rolle von Mentoren oder großen Geschwistern. Aber auch sie profitieren vom Zusammenleben: Sie können ihre Miete, durchschnittlich 590 Euro, verringern, indem sie an der 24-Stunden-Rezeption arbeiten, die Flüchtlinge bei Behördengängen begleiten, ihnen Deutsch-Nachhilfe geben oder Freizeitaktivitäten organisieren. Wie ist das, wenn Studenten mit Menschen zusammenwohnen, die oft gewaltsam von ihren Familien getrennt wurden und jetzt Zuflucht vor Krieg und Zerstörung suchen? Welche Herausforderungen kommen dabei auf alle Bewohner zu? Erfüllt das Integrationsprojekt tatsächlich seinen Zweck? Die 30min Reportage ermöglicht auf einfühlsame Art Einblicke in das, was Integration ermöglichen soll: Heimisch werden in einer fremden Kultur, Freundschaften schließen und "Ankommen" in einer neuen Heimat. Die Campus MAGAZIN-Reporter Katharina Willinger und Moritz Pompl begleiten das Wohnheim-Projekt von Anfang an. Seit der Bauphase haben sie das Team und die Bewohner immer wieder besucht - und sind im November selbst dort eingezogen. Eine Woche lang haben sie in der Kistlerhofstraße gewohnt. Nach ein paar Tagen waren sie voll integriert, sie haben mit den Studenten und Flüchtlingen diskutiert, gekocht, Sport gemacht, gelacht. Die Bewohner haben völlig vergessen, dass Katharina und Moritz drehen. So konnten die beiden Situationen festhalten, die nah dran sind an dem, was das Leben im Integrationsprojekt Kistlerhofstraße wirklich ausmacht: Ein Miteinander mit allen menschlichen Höhen und Tiefen, die es wert sind, erzählt zu werden. Zusätzlich begleiten wir das Projekt multimedial - Online und im Hörfunk mit eigenen Beiträgen. Ein Scribble-Live-Tagebuch im Netz erzählt mit Videos, Fotos und Texten, wie es den Reportern im Wohnheim ergangen ist. Und Einblicke besonderer Art in den Alltag der Flüchtlinge ermöglicht spezieller Content über Scribble Live-Kanäle wie Instagram, Twitter und YouTube: Eigene Berichte und Fotos von den Bewohnern des Wohnheims sind dort abrufbar. Wer mehr zum Thema erfahren möchte, kann dazu auch in einem ausführlichen Dossier nachlesen, wie die Situation von Flüchtlingen an deutschen Unis ist, wo es Hilfe und Informationen für sie gibt und welche Kriterien sie erfüllen müssen, um überhaupt studieren zu können. Hier der direkte Link zu unserem Reporter-Blog "Tagebuch Kistlerhofstrasse 144" und dem Dossier "Flüchtlinge an Unis - Was könnt ihr tun?". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: alpha-Campus Magazin-Extra

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 257 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:57 bis 14:14

Seit 110 Min. Verklag mich doch!

Dokusoap

VOX 08:50 bis 09:50

Seit 57 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 08:50 bis 10:50

Seit 57 Min.