Spiegel TV Wissen 22:35 bis 23:25 Reportage Die Reportage Tierretter in Rot - Feuerwehr im Notfalleinsatz D 2014 Tierretter in Rot: Über 1400 Mal wird in Hannover jährlich die Feuerwehr gerufen, um Tiere zu retten. Ob ein Küken aus dem Nest fällt, eine Ente humpelt, sich eine Brieftaube verirrt hat oder ein bissiger Hund nicht mehr auf die Hinterläufe kommt: Immer ist die Feuerwehr Hannover zur Stelle. SPIEGEL TV WISSEN durfte die Männer der Feuer- und Rettungswache 4 bei ihren Notfalleinsätzen begleiten. Originaltitel: Die Reportage