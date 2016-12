Hessen 13:00 bis 14:30 Komödie Utta Danella - Wer küsst den Doc? D 2013 Untertitel Live TV 20 40 60 80 100 Merken Die sympathische, etwas unscheinbare Zahnarzthelferin Anna Maria ist schon lang heimlich in ihren Chef verliebt. Der egozentrische, stets leicht gestresste Dr. Leander Winter ahnt allerdings nichts von den Gefühlen seiner Angestellten. Umso verwunderter reagiert Anna Maria, als er sie eines Tages bittet, kurzfristig seine Freundin zu spielen: Winters Tochter will heiraten, und da auch seine Exfrau mit ihrem neuen Liebhaber anreisen wird, möchte er bei der Feier nicht alleine dastehen. Ohnehin würde der eifersüchtige Papa die Trauung am liebsten verhindern. Anna Maria lässt sich auf die Bitte ein, aber es ist natürlich nur eine Frage der Zeit, bis bei dem Rollenspiel amouröse Funken fliegen. - Die romantische Komödie "Wer küsst den Doc?", nach Motiven von Utta Danella, unterhält mit pointierten Dialogen und originellen Wendungen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Saskia Vester (Anna Maria) Peter Sattmann (Dr. Leander Winter) Susanne Uhlen (Franziska Liester-Winter) Nadja Bobyleva (Emily Winter) Sami Loris (Roberto) Anton Figl (Standesbeamter Kratzler) Johanna Bittenbinder (Johanna Reichelt) Originaltitel: Utta Danella: Wer küsst den Doc? Regie: John Delbridge Drehbuch: Marcus Hertneck Kamera: Nicolas Joray Musik: Martin Grassl Altersempfehlung: ab 6