Discovery Channel 15:10 bis 15:55 Dokumentation Wird schon schiefgehen! USA 2014 Stereo 16:9 Kühles Bier in unter einer Minute? Klar geht das, mit Eis, Wasser, Salz und einem Bohrer. Grant Reynolds und Kevin Moore beschäftigen sich in dieser Folge mit den Gesetzen der Thermodynamik, denn die beiden Hobby-Forscher haben vergessen, ihre Getränke rechtzeitig ins Gefrierfach zu legen. Die Lösung des Problems heißt in diesem Fall: Wärmeaustausch durch Bewegung. Denn wenn sich die Dose im Eiswasser dreht, erreicht der Gerstensaft wesentlich schneller die gewünschte Idealtemperatur von etwa sieben Grad Celsius. Originaltitel: What Could Possibly Go Wrong?