Discovery Channel 13:35 bis 14:25 Dokumentation Mythbusters - Die Wissensjäger Der Nasen-Tornado USA 2009 Stereo 16:9 Gesundheit! Kann es sein, dass wir diesen frommen Wunsch auf uns selbst beziehen, wenn in unserer Umgebung plötzlich jemand nießt? Die Experimente der "Mythbusters" geben Anlass zu dieser Annahme, denn Super-Slow-Motion-Kameras und spezielle Beleuchtung belegen: Was da mit Highspeed aus den Nasenlöchern schießt, kommt einer echten Naturgewalt gleich! Und alle diffamierten Hypochonder könnten sich nach dieser Folge der Doku-Serie auf die Schulter klopfen. Während sich Adam und Jamie dem Tornado infektiöser Körperflüssigkeiten widmen, beschäftigt sich der Rest des Teams mit echten Wirbelstürmen. Originaltitel: MythBusters