Discovery Channel 10:55 bis 11:40 Dokumentation Der erste Kontakt Ankunft der Aliens USA 2011 Stereo 16:9 Vom Wissenschaftler bis zum Science-Fiction-Autor beschäftigen sich visionäre Köpfe mit einer grundlegenden Frage: Was wäre, wenn Außerirdische eines Tages Kontakt mit uns aufnehmen oder sogar auf der Erde landen würden? In dieser Dokumentation suchen Experten des weltbekannten SETI-Instituts, Astrophysiker wie Neil deGrasse Tyson, sowie Star Trek-Drehbuchautor Nicholas Sagan nach Antworten. Wie würde die Menschheit auf einen Besuch aus dem All reagieren? Könnten wir von Aliens lernen oder wären wir in ernsthafter Gefahr? Mit einer bemerkenswerten Mischung aus wissenschaftlichen Fakten und möglichen Zukunftsszenarien zeigt "Der erste Kontakt" , wie die Begegnung der drit Originaltitel: Alien Encounters Altersempfehlung: ab 12