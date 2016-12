Discovery Channel 09:25 bis 10:10 Dokumentation Die größten Projekte der Welt Aserbaidschans neue Haupstadt USA 2011 Stereo 16:9 Merken Ein Land auf der Suche nach der eigenen Identität: In der Kaukasus-Republik Aserbaidschan, am kaspischen Meer, haben jahrzehntelang mächtige Nachbarn - wie Russland - den Ton angegeben, auch in der Architektur. In Baku, der Hauptstadt der demokratischen Republik, beherrschen noch heute riesige Betonklötze aus der Sowjetzeit das Stadtbild. Doch dies soll sich in naher Zukunft ändern - dank eines gigantischen Bauprojekts für über vier Milliarden Euro. Im Lauf der nächsten 15 Jahre sollen in der Zwei-Millionen-Metropole 500 neue Gebäude entstehen - auf einer Fläche, die drei Mal so groß wie Manhattan ist. Zwei gigantische, geschwungene Türme, die so genannten "Flame Towers In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Extreme Engineering

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 260 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:57 bis 14:14

Seit 113 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 08:50 bis 10:50

Seit 60 Min. Teletip

Magazin

Sat.1 09:00 bis 10:00

Seit 50 Min.