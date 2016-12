Discovery Channel 06:30 bis 07:10 Dokumentation Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas Abschied von Jake USA 2013 Stereo 16:9 Merken Wäre er nur cool geblieben. Stattdessen hat Krabbenfischer Jake Anderson während eines Streits an Deck die Nerven verloren und zugeschlagen. Dieses inakzeptable Verhalten zieht für den Seemann ernsthafte Konsequenzen nach sich. Aktuell wird an Bord der "Northwestern" zwar noch jeder Mann gebraucht. Doch in Kürze hat das Fangschiff in der Beringsee sein Soll erfüllt. Und dann könnte es für den Unruhestifter brenzlig werden. Der Ausraster kostet ihn womöglich seinen Job. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Deadliest Catch

