Sky Atlantic HD 23:50 bis 01:05 Serien Generation Kill Die Bombe im Garten USA 2008 Stereo 16:9 HDTV Merken Team "Bravo" erreicht Bagdad. Die Soldaten verbarrikadieren sich in einer ehemaligen Zigarettenfabrik. Da es nur einen Übersetzer gibt, kann die Einheit nur sporadisch Patrouillen in die Stadt schicken. Dabei erkennen die Amerikaner wie unfassbar groß die Probleme der Iraker sind. Sie wollen helfen, aber sich widersprechende Befehle und kulturelle Missverständnisse erschweren die Aufgabe. - Ungeschönter Blick auf den Irak-Kuwait-Krieg. Nach dem preisgekrönten Bestseller von Evan Wright. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alexander Skarsgård (Sgt. Brad 'Iceman' Colbert) James Ransone (Cpl. Josh Ray Person) Lee Tergesen (Evan 'Scribe' Wright) Jon Huertas (Sgt. Antonio Espera) Stark Sands (Lt. Nathaniel Fick) Billy Lush (Lance Cpl. Harold James Trombley) Jonah Lotan (Navy Hm2 Robert Timothy 'Doc' Bryan) Originaltitel: Generation Kill Regie: Susanna White Drehbuch: Edward Burns, David Simon Kamera: Ivan Strasburg Altersempfehlung: ab 12