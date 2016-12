Sky Atlantic HD 22:05 bis 23:00 Dokumentation A Girl in the River: Der Preis der Vergebung PA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Jedes Jahr werden über 1000 Frauen in Pakistan ermordet, weil sie die "Ehre" ihrer Familie verletzt haben. Die Täter bleiben straffrei, wenn ein überlebendes Opfer ihnen "vergibt". Als die 18-jährige Saba gegen den Willen ihrer Familie heiratet, schießen Vater und Onkel ihr in den Kopf, stecken sie in einen Sack und werfen sie in einen Fluss. Doch Saba überlebt. - Die oscarprämierte Regisseurin begleitet in ihrer verstörenden Dokumentation ein überlebendes pakistanisches "Ehrenmord"-Opfer auf dem Weg zurück ins Leben und lässt alle Beteiligten zu Wort kommen. Dokumentarfilm-Oscar! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Asad Jamal (Lawyer) Saba (Herself) Originaltitel: A Girl in the River: The Price of Forgiveness Regie: Sharmeen Obaid-Chinoy Kamera: Asad Faruqi Musik: Wendy Blackstone