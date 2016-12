Ermittler Ray Velcoro und Polizistin Ani Bezzerides (Colin Farrell, Rachel McAdams) kommen dem Killer von Ben Caspere allmählich auf die Spur. Das macht ihre Lage nur noch gefährlicher. Lieutenant Burris (James Frain) hängt Ray den Mord an Paul Woodrugh an. Halbwelt-Größe Frank Semyon (Vince Vaughn) trifft Vorbereitungen, um sich nach Venezuela abzusetzen. Zuvor will er sich mit Rays Hilfe allerdings die Millionen aus dem Deal zwischen Osip Agranov und der Catalyst Group krallen. - Düster, schonungslos und mit neuem großartigen Starcast: die 2. Staffel der gefeierten Crimeserie. In Google-Kalender eintragen