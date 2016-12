Sky Atlantic HD 13:55 bis 14:50 Serien Deadwood Der Leviathan grinst USA 2006 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Wyatt (Gale Harold) und Morgan Earp (Austin Nichols) kommen als vermeintliche Helden nach Deadwood. Swearengen (Ian McShane) und Tolliver (Powers Boothe) werben um die Dienste der Earp-Brüder. Theater-Impresario Langrishe (Brian Cox) macht seinem Freund Swearengen unterdessen mit einer theatralischen Behandlung von Hearsts (Gerald McRaney) Rückenleiden deutlich, dass Hearst wohl eher mit List als mit Gewalt beizukommen ist. Da trifft plötzlich eine Horde von Hearsts Männern in Deadwood ein. - Packende und düstere Westernserie über ein Goldsucherkaff in South Dakota. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Timothy Olyphant (Seth Bullock) Ian McShane (Al Swearengen) Molly Parker (Alma Garret) Jim Beaver (Ellsworth) John Hawkes (Sol Star) Powers Boothe (Cy Tolliver) Robin Weigert (Calamity Jane) Originaltitel: Deadwood Regie: Ed Bianchi Drehbuch: David Milch, Kem Nunn Musik: Reinhold Heil, Johnny Klimek Altersempfehlung: ab 12