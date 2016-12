Sky Atlantic HD 06:00 bis 07:00 Krimiserie The Wire Auf eigenen Füßen USA 2006 Stereo 16:9 HDTV Merken Seitdem Freamon (Clarke Peters) die Leichen entdeckt hat, die die Stanfieldbande versteckt hatte, sieht die Aufklärungsrate der Polizei ziemlich schlecht aus. Daniels (Lance Reddick) hat eine Idee, wie man die Zahlen frisieren kann. Omar (Michael K. Williams) plant unterdessen einen großen Coup und will Proposition Joes Drogenkartell eine große Menge Heroin klauen. - Der innovative und preisgekrönte Krimiserienhit um den Kampf gegen das Verbrechen in Baltimore. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dominic West (Jimmy McNulty) Clarke Peters (Lester Freamon) Sonja Sohn (Kima Greggs) Idris Elba (Stringer Bell) Wood Harris (Avon Barksdale) John Doman (Dep. Comm. for Operations William A. Rawls) Robert Wisdom (Howard Colvin) Originaltitel: The Wire Regie: Joe Chappelle Drehbuch: David Simon, George Pelecanos, Edward J. Burns, George Pelecanos, Chris Collins Kamera: Russell Lee Fine, David Insley Altersempfehlung: ab 12

