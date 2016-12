Die Enterprise bringt Botschafter Alkar und seine Mutter zu Friedensverhandlungen. In der Nacht stirbt die alte Dame überraschend. Counselor Troi erklärt sich bereit, mit Alkar die Beerdigungszeremonie durchzuführen. Wennig später beginnt Troi, sich zunehmend merkwürdiger zu verhalten. Zudem altert sie in kurzer Zeit um mehrere Jahre. Dr. Crusher schöpft Verdacht, dass dabei der Botschafter seine Hände im Spiel hat. In Google-Kalender eintragen