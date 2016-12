Syfy 03:55 bis 04:45 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine Die Schuld USA 1996 Stereo 16:9 Merken Auf dem Rückflug von einer Konferenz auf Bajor fallen Dax (Terry Farrell), Garak (Andrew Robinson), Odo (Rene Auberjonois) und Sisko (Avery Brooks) in ein eigenartiges Koma. In einem gemeinsamen Traum erwachen sie etwa sieben Jahre in der Vergangenheit, als Deep Space Nine noch von den Cardassianern beherrscht wird. Weil Bajoraner besonders unter der cardassianischen Willkürherrschaft zu leiden hatten, ist es kein Wunder, dass Dax ohne Grund verhaftet wird. Sie und ihre Gefährten werden beschuldigt, ein Attentat verübt zu haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rene Auberjonois (Odo) Avery Brooks (Benjamin Sisko) Michael Dorn (Worf) Terry Farrell (Jadzia Dax) Cirroc Lofton (Jake Sisko) Colm Meaney (Chief Miles O'Brien) Armin Shimerman (Quark) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: LeVar Burton Drehbuch: Michael Taylor Kamera: Jonathan West Musik: Jay Chattaway Altersempfehlung: ab 12

