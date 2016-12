Syfy 23:20 bis 00:05 Actionserie Z Nation Zombies der dritten Art USA 2015 Stereo 16:9 Merken In Roswell, New Mexiko, trifft die Gruppe auf eine völlig isoliert lebende Gemeinschaft, die von einer Frau namens Bernadette (Missi Pyle) angeführt wird. Die behauptet, mit Außerirdischen in Kontakt zu stehen. Auf einem ehemaligen Luftwaffenstützpunkt finden 10K (Nat Zang) und Warren (Kellita Smith) hochmoderne Kommunikationstechnik. Während Addy (Anastasia Baranova), Murphy (Keith Allan) und Doc (Russell Hodgkinson) versuchen, Kontakt zu Citizen Z (DJ Qualls) herzustellen, folgen Warren (Kellita Smith), 10K und Vasquez (Matt Cedeño) Bernadette, die versprochen hat, ihnen Aliens zu zeigen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Everett Scott (Charles Garnett) DJ Qualls (Citizen Z) Michael Welch (Mack Thompson) Anastasia Baranova (Addy Carver) Harold Perrineau (Mark Hammond) Originaltitel: Z Nation Regie: Jason Mckee Altersempfehlung: ab 18