Syfy 22:30 bis 23:20 Actionserie Z Nation Der Sammler USA 2015 Stereo 16:9 Merken Während Murphy (Keith Allan) vom Rest der Gruppe getrennt ist, tappt er in die Falle eines psychopathischen Zombie-Sammlers, der ihn in einer Art Zombie-Museum ausstellen will. Während Murphy festsitzt und ihn die anderen in einer nahen Kleinstadt suchen, rekapituliert er noch einmal, wie er zu dem wurde, was er jetzt ist. 10K (Nat Zang) gelingt es schließlich, Murphy zu finden. Doch auch er geht dem Sammler in die Falle. Den beiden Gefangenen bleibt nichts anderes übrig, als darauf zu hoffen, vom Rest der Gruppe gefunden zu werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Everett Scott (Charles Garnett) DJ Qualls (Citizen Z) Michael Welch (Mack Thompson) Anastasia Baranova (Addy Carver) Harold Perrineau (Mark Hammond) Originaltitel: Z Nation Regie: Dan Merchant Altersempfehlung: ab 18