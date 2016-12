Syfy 16:45 bis 17:40 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine Die Reise nach Risa USA 1996 Stereo 16:9 Merken Worf (Michael Dorn) reist mit Dax (Terry Farrell) auf den Vergnügungsplaneten Risa. Als sich Bashir (Alexander Siddig), Quark (Armin Shimerman) und Leeta (Chase Masterson) ihnen anschließen, sinkt die Laune des Klingonen in den Keller, da er eigentlich vorhatte, sich mit Dax auszusprechen. Von der Spaßgesellschaft angewidert, schließt sich Worf einer Gruppe von Existentialisten an, die für die moralische Aufrichtung der Föderation kämpft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rene Auberjonois (Odo) Avery Brooks (Benjamin Sisko) Michael Dorn (Worf) Terry Farrell (Jadzia Dax) Cirroc Lofton (Jake Sisko) Colm Meaney (Chief Miles O'Brien) Alexander Siddig (Dr. Bashir) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: Rene Auberjonois Drehbuch: Robert Hewitt Wolfe, Ira Steven Behr Kamera: Jonathan West Musik: Paul Baillargeon Altersempfehlung: ab 6