Syfy 13:35 bis 14:20 Mysteryserie Under the Dome Der Feind im Inneren USA 2015 Stereo 16:9 Merken Das Unausweichliche passiert, und die Kuppel stürzt ein. Big Jim (Dean Norris), Julia (Rachelle Lefevre), Barbie (Mike Vogel) und einige andere aus dem Widerstand versuchen nun zu verhindern, dass die Infizierten in Kontakt mit der Außenwelt kommen. Genau das hat allerdings die neue Königin Dawn (Kylie Bunbury) im Sinn. Nachdem sie Christine (Marg Helgenberger) getötet hat, will sie nun den großen Plan Wirklichkeit werden lassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alexander Koch (James "Junior" Rennie) Mike Vogel (Dale "Barbie" Barbara) Dean Norris (James "Big Jim" Rennie) Rachelle LeFevre (Julia Shumway) Eddie Cahill (Sam Verdreaux) Colin Ford (Joe McAlister) Mackenzie Lintz (Norrie Calvert-Hill) Originaltitel: Under the Dome Regie: Peter Leto Drehbuch: Neal Baer, Tim Schlattmann Kamera: Walt Lloyd Musik: A. Patrick Rose, W.G. Snuffy Walden Altersempfehlung: ab 16