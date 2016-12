Syfy 09:30 bis 10:20 Fantasyserie Lost Girl Zurück auf die Schulbank CDN 2012 Stereo 16:9 Merken In einer High-School ist eine Schülerin kollabiert, nachdem sie zuvor wirres Zeug geredet hatte. Dyson (Kris Holden-Ried) geht zunächst dem Hinweis auf einen möglichen Drogenkonsum nach. Er zieht Bo (Anna Solo) und Kenzi (Ksenia Solo) zu den Untersuchungen hinzu. Bo soll, als Lehrerin getarnt, ermitteln, während Kenzi sich als Schülerin ausgeben soll. Zunächst laufen alle Nachforschungen ins Leere, und es gibt sogar ein weiteres Opfer. Dann jedoch zieht Kenzi die Aufmerksamkeit eines Schülers auf sich, dessen Küsse es wirklich in sich haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anna Silk (Bo) Kris Holden-Ried (Dyson) Ksenia Solo (Kenzi) Zoie Palmer (Lauren) Richard Howland (Trick) Anthony Lemke (Ryan Lambert) Athena Karkanis (Nadia) Originaltitel: Lost Girl Regie: James Dunnison Drehbuch: Harris Goldberg, Jay Firestone Musik: Benjamin Pinkerton

