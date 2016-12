Syfy 06:30 bis 07:15 Mysteryserie Under the Dome Das Gefäß USA 2015 Stereo 16:9 Merken Als bekannt wird, was aus den Bewohnern werden soll, die unter Christines (Marg Helgenberger) Einfluss stehen, versuchen die Widerständler die ihnen nahestehenden Infizierten zu retten. Besonders Barbie (Mike Vogel) geht dabei große Risiken ein, um Eva (Kylie Bunbury) in Sicherheit zu bringen. Hektor Martin (Eriq La Salle) versucht derweil, ein Mittel gegen die Infektion zu finden, und beauftragt Julia (Rachelle Lefevre) und Big Jim (Dean Norris), dieses zu testen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alexander Koch (James "Junior" Rennie) Mike Vogel (Dale "Barbie" Barbara) Dean Norris (James "Big Jim" Rennie) Rachelle LeFevre (Julia Shumway) Eddie Cahill (Sam Verdreaux) Colin Ford (Joe McAlister) Mackenzie Lintz (Norrie Calvert-Hill) Originaltitel: Under the Dome Regie: Lee Rose Drehbuch: Peter Calloway, Adam Stein Kamera: Walt Lloyd Musik: A. Patrick Rose, W.G. Snuffy Walden Altersempfehlung: ab 16

